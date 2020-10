Elton John está a ser homenageado com uma boneca Barbie inspirada no icónico cantor, de 73 anos.

O artista fez uma parceira com a Mattel para lançar uma boneca de edição limitada em sua homenagem.

O lançamento de 'Tiny Dancer' coincide com o 45.º aniversário da atuação de Elton John no Dodger Stadium, em Los Angeles, em 1975, que se tornou num grande espetáculo na época e que ficou na história da vida artística do cantor.

"A Barbie é um ícone por si só, e tê-la a homenagear o meu trabalho e estilo pessoal é uma verdadeira honra", disse John em comunicado à Rolling Stone e no Instagram. "Espero que ela inspire os fãs de todos os lugares a perseguir destemidamente os seus próprios sonhos", acrescentou.

Disponível no Walmart, no valor de 50 dólares (cerca de 40 euros), a boneca vai assumir o estilo próprio do artista com as iniciais "E" e "J" estampadas na parte da frente de cada perna.

