Há novos dados sobre o processo no qual Cristiano Ronaldo é acusado de abuso sexual por Kathryn Mayorga. Documentos obtidos pelo The Sun dão conta de que a polícia acreditava ter provas suficientes para prender e acusar o jogador português.

As autoridades de Las Vegas até terão chegado a assinar um mandado de prisão para CR7, mas o promotor distrital do condado de Clark, Steve Wolfson, recusou o pedido.

Steve Wolfson era o único com autoridade para tomar esta decisão e, de acordo com a imprensa, fê-lo sem apresentar "nenhuma explicação".

As alegações foram feitas pelo advogado de Mayorga, Leslie Mark Stovall, no Tribunal Distrital dos EUA, em Las Vegas, a 21 de setembro do ano passado, mas apenas agora a informação foi tornada pública.

Cristiano Ronaldo, recorde-se, foi ilibado das acusações de violação sexual em junho de 2019. No entanto, o The Mirror dá conta de que o jogador português continua em disputa com a justiça britânica para impedir que se tornem públicos arquivos policiais sobre a suposta agressão sexual - alegadamente ocorrida em junho de 2009.

