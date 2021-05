A polícia tem finalmente um suspeito da morte de Stuart Lubbock, um jovem de 31 anos encontrado morto há 20 anos na piscina de casa do ator Michael Barrymore.

O crime ocorreu em 2001, depois de uma festa, mas nunca ninguém chegou a ser condenado pelo mesmo.

A polícia está agora pronta para enviar "em breve" um arquivo ao Crown Prosecution Service após um homem, de 50 anos, ter sido preso por suspeita de assassinato e violação, conta o The Sun. Este mesmo dossiê, garante a publicação, contém provas sobre o envolvimento do suspeito na morte de Stuart Lubbock.

O caso voltou a tornar-se público depois de o ano passado ter sido emitido um documentários do Channel 4 relacionado com o crime e, claro, após várias tentativas do pai da vítima para reabrir o inquérito e encontrar o culpado pela morte do filho.

Após o lançamento do referido documentário, Michael Barrymore, recorde-se, voltou a referir publicamente que não faz ideia do que aconteceu naquela noite ao homem encontrado morto em sua casa e que não esteve ligado ao crime.

Certo é que, segundo dados médicos, Lubbock sofreu graves ferimentos internos que sugeriam que havia sido abusado sexualmente. Álcool, ecstasy e cocaína foram encontrados na sua corrente sanguínea.

