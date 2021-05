José Condessa, o grande protagonista da novela 'Bem Me Quer', da TVI, mudou radicalmente de visual nos últimos dias. O jovem ator, que já deu cartas no Brasil, pintou o cabelo de... branco.

José Condessa explicou nas redes sociais que o look radical se prende precisamente com um novo projeto profissional, no caso a peça de teatro Hamlet.

Entre colegas e amigos foram muitos a brincar e comentar a mudança de visual de José Condessa, que atualmente namora com a também atriz Bárbara Branco, e houve até quem chegasse a dizer que este está parecido com J Balvin.

Concorda? O melhor é espreitar as imagens na galeria.

