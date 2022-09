Um oficial da Polícia Metropolitana de Londres recorreu à rede social Twitter para lembrar, com emoção, o momento em que a morte da rainha foi anunciada às autoridades, desencadeando a 'Operação London Bridge' - que irá durar até ao fim das cerimónias fúnebres.

"Esta noite, enquanto eu estava de serviço, ouvi a seguinte circulação pelo rádio: 'Todas as unidades em espera, London Bridge has fallen down [a ponte de Londres caiu - sinal de início da operação], London Bridge has fallen down [a ponte de Londres caiu]. Esperem por mais indicações [...]'. Emocionei-me um pouco", confessou.

A rainha Isabel II morreu aos 96 anos na tarde de quinta-feira, 8 de setembro. Encontrava-se no castelo de Balmoral, local onde passava as suas férias de verão.