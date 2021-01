Na passada quinta-feira, 7 de janeiro, uma pessoa tentou invadir a casa do rapper Diddy, em Los Angeles, como confirmou o Page Six.

Um porta-voz do Departamento da Polícia de Los Angeles disse, esta segunda-feira, que as autoridades abriram uma investigação após o alerta de tentativa de assalto à mansão do rapper.

"Foi feito um relatório, mas não podemos divulgar nenhuma informação", disse o representante da polícia, que também não disse se o suspeito foi ou não detido.

Também não está claro se estava alguém dentro da casa no momento da invasão, mas o TMZ relata que foi uma pessoa que cuida da propriedade que deu o alerta.

De referir que Diddy, de 51 anos, tem passado a maior parte do tempo em Miami durante a pandemia.

A casa que foi invadida por um suposto assaltante foi a habitação onde o rapper viveu com a falecida ex-mulher, Kim Porter, que morreu na propriedade em novembro de 2018.

De acordo com a Variety, a mansão tem seis quartos e seis casas de banho, e custou 5,25 milhões de dólares (mais de quatro milhões de euros).

