Ellen DeGeneres está no centro de uma polémica depois de virem a público relatos anónimos de ex-funcionários do seu programa, 'The Ellen Degerenes Show', que descreviam o ambiente tóxico e situações de racismo que viveram nos bastidores. Com isto, seguiram-se rumores de que a apresentadora iria abandonar o 'talk show', informações entretanto desmentidas.

Perante toda a agitação, a estrela televisiva parece estar a apoiar-se na companheira de longa data, Portia de Rossi.

A atriz fez questão de se pronunciar sobre a polémica com uma publicação no Instagram, realizada esta segunda-feira, na qual afirma: "Eu apoio a Ellen". Sem se prolongar sobre o assunto, Portia acrescentou apenas que o casal está atento às reações do público e agradece o apoio dos fãs.

