Joana Latino está a ser notícia esta semana, mas não pelos melhores motivos. A jornalista, também comentadora do programa 'Passadeira Vermelha', da SIC Caras, foi alvo de inúmeras críticas por um comentário que fez em relação ao setor dos artistas, referindo que estes apenas se queixam, nada fazendo para mudar a difícil situação provocada pelo novo coronavírus.

Uma das pessoas a comentar o assunto foi Cláudia Semedo, que se dirigiu diretamente à profissional.

“Considerava-te uma jornalista fora da caixa. A carteira já deve ter-se perdido, entre guarda-fatos publicitários, hoje perdeu-se a caixa. É muito fora e muito triste que alguém com a tua formação continue a olhar para os artistas como os boçais de antigamente", lamenta.

"Há muito tempo que os artistas e todos os profissionais que te fazem chegar livros, poesia, música, teatro, dança, pintura, escultura e que te ajudam a perspetivar o mundo, vivem em condições precárias. Esta pandemia só veio deixar claro o quão injusto é esse lugar", nota.

"Trabalhamos, trabalhamos diariamente e arduamente para que o sonho não deixe de existir e para que o pensamento continue a correr solto. Opiniões como as que tens dado, que colocam toda uma classe no saco da preguiça e da superfluidade, são vergonhosas e perigosas. Alguém que tem a responsabilidade da palavra deveria usá-la com consciência. O silêncio, quando não se tem nada para acrescentar, é de ouro", completa.

