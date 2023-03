Depois de a banda Irmãos Verdades ter partilhado um comunicado onde informavam que o vocalista, Gabriel Fernandes, tinha "decidido enveredar por uma carreira a solo", o próprio decidiu manifestar-se.

Através de uma publicação que fez no Instagram, Gabriel Fernandes deixou um comunicado onde afirma que serve para dizer "a verdade".

"O post do dia 27 março de 2023 dos elementos da banda Irmãos Verdades vem assim, como que inocentemente, deixar a ideia de que eu, Gabriel Fernandes, vocalista da banda, decidi de ânimo leve seguir outro caminho. Encaro as mudanças na vida com naturalidade. Aliás, o mundo pula e avança com mudanças. Esta não é a primeira nem última banda musical em que os seus elementos seguem caminhos diferentes", começou por escrever.

"Pensei em não reagir ao post. Mas, pelo respeito, gratidão e carinho que sempre marcaram a minha relação com os meus familiares, fãs, amigos e público em geral, quero partilhar o seguinte: São trinta anos de um projeto que marca a minha vida como músico, como ser humano e cidadão do mundo. A música era e é o foco da minha vida, desde criança. Aliás, arte em toda a sua dimensão me motiva, me dá alento. Para quem me conhece, sabe que me renovo em cada criação, seja através da música, da escultura, ou agricultura. Sim, adoro plantar e ver nascer projetos bonitos, como foi o da banda Irmãos Verdades", acrescentou.

"É nesta linha que ao longo de anos compus ou participei em composições que se tornaram êxitos e marcas da banda Irmãos Verdades. Momentos mágicos de reconhecimento me acontecem cada dia, não só nos palcos, mas nas ruas, nos aeroportos, etc. Orgulho-me de estar na base da criação da banda que começou por ser apenas um grupo ligado à dança, com o suporte da mãe Aurora Verdades (já falecida), por quem guardo respeito", recordou.

"O nome 'Verdades' induziu muitos a pensar que se tratava de um projeto familiar. Contudo, ao longo dos trinta anos passaram grandes profissionais de várias origens pela banda, sem qualquer laço sanguíneo, mas que partilhavam a paixão pela música. Tenho um sentimento de gratidão e de respeito para com o Duo Ouro Negro, em particular o Raúl Indipwo, que nos abriu portas, ensinou e revolucionou a nossa forma de atuar. É verdade também que de início e ao longo de muitos anos o conceito de irmandade funcionou, mesmo que a maioria dos elementos não fossem irmãos de sangue", continuou.

"A 'Fusão', que foi até título de um dos nossos álbuns, era verdadeira. Unia-nos a irmandade, repito irmandade, camaradagem, cumplicidade e grande paixão pela música", frisou.

"Como vocalista da banda tenho o prazer e privilégio de ter pisado grandes palcos do mundo e de receber aplausos e afetos de pessoas de todas as nacionalidades, idades e origem social. Entretanto, de há uns anos para cá, quebrou-se o espírito em que se baseava o projeto da banda. A palavra verdades passou a ser letra morta. Comecei a sentir distanciamento dos restantes elementos do grupo, secretismos que não combinam com o projeto e, sobretudo, falta de respeito e de lealdade. Arte não rima com traição daqueles que são, supostamente, companheiros de viagem", partilhou.

"Quero poupar os meus familiares, fãs e amigos de certos detalhes da relação dos elementos da banda comigo. Apenas a título de exemplo, informo-lhes que estão a decorrer nas instâncias próprias factos que demonstram usurpação de direitos de autor e aproveitamento de benefícios desses mesmos direitos. Em concreto, elementos da banda Irmãos Verdades em atitude pouco séria, para não dizer de traição, registaram sem meu conhecimento composições minhas e, mais recentemente, registaram a marca Irmãos Verdades excluindo o vocalista, ou seja, eu", contou.

"Igualmente, retiraram-me o acesso à página oficial Facebook, Instagram e outras plataformas da banda, de que sempre fiz parte e ajudei a construir, dificultando a minha relação com os fãs", disse ainda.

"Termino, agradecendo a onda de mensagens de apoio de várias partes do mundo, nas redes sociais e por outros meios, que muito me sensibilizaram. Terei o prazer de brevemente partilhar convosco novos projetos. Obrigado! Forte abraço de verdadeira gratidão a todos", completou.

