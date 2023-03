Depois de terem anunciado no início desta semana que Gabriel Fernandes, o conhecido vocalista, deixou a banda Irmãos Verdades, sabe-se agora quem é o cantor que assumirá este lugar.

Enzo Lopes é o nome do novo vocalista deste popular grupo, que contará ainda com Nando no teclado, Pantera na bateria, Luís Verdades na viola-baixo e Alex Verdades na guitarra.

Por fim, foi revelado o motivo que levou o anterior vocalista a deixar o grupo. "Ao Gabriel Fernandes, que decidiu enveredar por uma carreira a solo, agradecemos o contributo ao longo destes anos e desejamos-lhe as maiores felicidades", pode ler-se ainda.

