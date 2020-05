Anitta esteve no centro da polémica nos últimos dias devido a uma troca de farpas nas redes sociais com o jornalista do social Léo Dias.

Tudo começou quando o jornalista divulgou que a mãe da cantora, Miriam Macedo, se mudou da casa que a filha lhe tinha oferecido para casa de uma amiga devido a uma alegada zanga entre as duas.

Anitta desmentiu a informação e levou Léo Dias a ameaçar divulgar conversas privadas com a artista.

"Ele tem vindo a ameaçar-me a mim e à minha equipa de divulgar conversar minhas com ele, áudios e prints de conversas nossas de quando eu ainda pensava que precisava de ser fonte deste jornalista para não ter a minha carreira acabada. Eu tinha muito medo. (...) Não quero mais viver esse inferno", escreveu Anitta no Twitter, reagindo às ameaças.

"Eu chantageei-te? Como pode? Se você determinava o que saia ou não no livro? E porque é que você tirou quase tudo do candomblé. Aliás, em breve, o capítulo original e sem cotes", reagiu o jornalista divulgado nas suas redes sociais áudios de conversas privadas onde falava com Anitta.

Eis abaixo os vídeos que estão a aumentar a polémica:

