"Quando vi esta imagem na Reuters dei por mim a pensar: podia ser o poster de um documentário nomeado para os Óscares deste fim-de-semana. Infelizmente não é". Foi com estas palavras que Iva Domingues começou por legendar uma fotografia captada em Mariupol, Ucrânia.

Uma publicação que levou a apresentadora da TVI a pronunciar-se novamente sobre a invasão russa à Ucrânia.

"Não é uma história do passado. É a vida a acontecer, agora, em Mariupol. Vivemos tempos estranhos, absolutamente incompreensíveis, que vão ficar na História, no mesmo capítulo de outros tempos, inimagináveis, do nosso passado recente", completou.

