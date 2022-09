Kapinha não resistiu em partilhar na sua conta de Instagram uma das cenas da série 'Pôr do Sol', da RTP1, no qual as personagens falam de si, mais precisamente dos vídeos que grava para o TikTok.

"- Ele está morto.

- Não, ele pode estar a dormir. Pode ter ouvido ou ter visto um TikTok do Kapinha e ter entrado em choque!", comentam as personagens na cena em questão.

Mostrando um grande fairplay, o artista comentou: "Eu já gostava muito desta série da RTP, agora então, sou fã incondicional", afirmou.