A nostalgia dominou o fim de semana da família Kim Kardashian / Jenner, em particular o de Kim. A famosa socialite foi ao baú das recordações e não resistiu a partilhar com os seus seguidores do Instagram algumas das imagens que marcaram a sua infância e adolescência.

O destaque vai para uma fotografia especial onde a socialite se mostra ao lado de duas das suas irmãs: Khloé e Kourtney.

"Trigémeas", brincou a esposa de Kanye West na legenda da imagem, onde as três surgem com looks a combinar.

Mais tarde, Kim mostrou uma foto que nos revela como era em adolescente. Curioso? Ora espreite:

Leia Também: Look da semana: Qual das irmãs Kardashian mais brilhou este Natal?