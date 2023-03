Catarina Gouveia 'descobriu' uma receita de pizza mais saudável que as habituais, feita com base de wraps integrais e que exige apenas cinco minutos do seu tempo.

Além dos wraps integrais, precisa apenas dos ingredientes certos para fazer o molho pesto.

Junte "pimenta, sal, azeite (o suficiente para triturar tudo), pinhões (150gr), queijo ralado vegan (2 mãos), manjericão (2 mãos), alho (3 dentes)", triture tudo e vá "acertando os ingredientes consoante o paladar".

"Cobrimos a base com pesto e cogumelos salteados", e assim passaram os cinco minutos prometidos. Em seguida basta ligar a panquequeira/ frigideira "para deixar cozinhar uns 7 minutos tudo junto" e fica pronto a comer.

"Juro que é das melhores pizzas que já comi. Juro! Fica um sonho", assegura Catarina Gouveia. "Se quiserem um bom momento de prazer à mesa, faça, por favor. São cinco minutos de receita", reforçou ainda a digital influencer, radiante com a sua descoberta.

