Já lá vão oito meses desde que Catarina Gouveia cumpriu o maior sonho da sua vida: ser mãe. O nascimento de Esperança, fruto do seu casamento com Pedro Melo Guerra, trouxe uma nova luz à vida da artista que se tem revelado encantada com a aventura da maternidade.

Esta quinta-feira, 26 de janeiro, Catarina assinalou a data nas stories da sua página de Instagram partilhando com os seguidores retratos únicos da pequena Esperança, que faz as delícias dos admiradores.

"Oito meses do melhor e maior amor do mundo", notou Catarina, acrescentando ainda "tempo vai com calma". Veja as imagens na galeria.

Vale notar que a atriz tem sido uma verdadeira inspiração para muitas outras mães. A artista destaca com frequência nas redes sociais a importância das mulheres cuidarem de si mesmas em termos físicos e na alimentação, partilhando a rotina diária que mantém com a filha.

