Catarina Gouveia passou a manhã de domingo no ginásio. A atriz e influencer quis ser "mais forte" que as suas desculpas e encontrou ferramentas para conseguir motivar-se.

"Continuo sem dormir mais do que quatro horas seguidas. Tenho uma bebé há sete meses 24 horas por dia. Não tenho rede de apoio. Está frio, chove lá fora. Mas tenho disciplina e garra e tu também", disse, procurando inspirar outras mulheres a contrariarem as 'desculpas' que as impedem de manter o foco.

"Isto para dizer: Uma mulher que prioriza o seu condicionamento físico, que se dedica ao autocuidado deve, também, ser vista como uma mulher real", defendeu, por fim.



© Reprodução Instagram/ Catarina Gouveia



