Aos 35 anos, Piqué anunciou que vai terminar a carreira como jogador de futebol. O anúncio foi feito pelo próprio através de um emocionante vídeo partilhado nas redes sociais.

É também nas redes sociais, mais concretamente no Twitter, que muitos cibernautas estão a comentar esta decisão, com muitos deles a associá-la a Shakira, a ex-companheira do jogador.

O nome da cantora foi tão falado nos últimos minutos que se tornou, rapidamente, o assunto do momento nesta plataforma.

A maior parte dos utilizadores do Twitter, em tom de brincadeira, sugerem que em causa está o facto de, numa das últimas partidas, Piqué ter entrado em campo com o nome da mãe dos filhos na camisola, ação de publicidade levada a cabo pelo Spotify, que patrocina o Barcelona, clube onde joga o central espanhol.

Outros dizem que a situação conturbada em torno do fim do casamento "acabou" com Piqué, a quem apenas resta despedir-se dos relvados.

Piqué, no comunicado onde anuncia a sua retirada dos relvados, revelou que a sua última partida será feita já este sábado, em Camp Nou.

