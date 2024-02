Pippa Middleton, irmã de Kate Middleton, encontra-se a desfrutar de umas férias nas Caraíbas.

Conforme destaca a imprensa britânica, Pippa, de 40 anos, está acompanhada pelo marido, James Matthews, de 48, e os três filhos em comum: Arthur, de cinco anos, Grace, de dois, e Rose, de um.

Pippa roubou as atenções com a sua incrível forma física, ao surgir com um biquíni branco de ViX Paula Hermanny.

Note-se que tanto a princesa de Gales, como Pippa, sempre se revelaram amantes de desporto, pelo que a sua forma física acaba por refletir esta mesma paixão.

Eis as imagens:

