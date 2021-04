Pippa Middleton e James Matthews desfrutaram de uma saída à noite, a dois, depois de terem sido pais pela segunda vez há cerca de um mês.

O casal foi visto enquanto jantava em Chelsea, na passada quinta-feira, 22 de abril, e estavam sentados do lado de fora de um restaurante italiano, permitindo assim que os seus cães participassem neste momento.

Para a ocasião, a irmã de Kate Middleton escolheu um casaco quente e aconchegante com uma camisola de gola alta preta por baixo. Por sua vez, James optou por um casaco de couro e umas jeans.

De acordo com uma fonte, citada pelo E! News, o casal "estava muito relaxado" e para a refeição escolheu uma carne com legumes, antes de um chá.

Recorde-se que James e Pippa deram as boas-vindas à pequena Grace Elizabeth Jane Matthews no dia 15 de março. Ambos são ainda pais do pequeno Arthur, que nasceu em outubro de 2018.

