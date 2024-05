Ana Garcia Martins usou a sua conta no Instagram para contar que o filho, Mateus, está doente, deixando também uma reflexão sobre a maternidade e as dificuldades que tem sentido em desempenhar bem o papel de mãe e simultaneamente ser uma boa profissional.

"Isto era eu ontem, toda contente, a chegar a um evento. Não estava lá nem há dez minutos, quando recebo uma chamada da escola do Mateus: 'ele não está lá muito bem, vomitou o almoço'. Podia ter feito um ar altamente surpreendido, mas nem me esforcei. De manhã, o miúdo já não estava assim muito épico, mas siga, Benuron no bucho e três rezas a Nossa Senhora das doenças pediátricas, que era dia de prova de aferição e não podia mesmo faltar", começou por escrever a influenciadora, refletindo depois sobre as dificuldades de conciliar a vida profissional e a maternidade.

"(...) Não querendo queixar-me, porque muito trabalho é melhor do que pouco, queixo-me. Porque estou cada vez mais convencida de que têm andado a mentir-nos: não, minhas boas amigas, não é possível ser uma mãe exímia e uma profissional do caraças. Consigo ser bastante boa em ambas, alternadamente, ou então mediana nas duas ao mesmo tempo. Ser incrível na duas, em simultâneo, é que não. E, tendo de escolher, eles [os filhos] são a prioridade. Tempos houve em que não foi assim, e nem por isso me sentia melhor", continuou.

"Recuso quase tudo o que seja à noite, para não ter de deixá-los entregues a outras pessoas. A falhar com alguém, prefiro que não seja com eles. Mas ando a mil, a tentar encaixar tudo na agenda, sinto que os dias passam a voar e que não chegam para nada, ando cansada, mas depois durmo mal porque a cabeça não sossega, sempre a pensar no que há para fazer", concluiu.

