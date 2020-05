Os longos dias de quarentena revelaram-se um verdadeiro desafio para a Ana Garcia Martins. Na sua mais recente publicação no Instagram, a blogger confessou algumas dificuldades que tem tido com a filha mais nova, a pequena Benedita.

"Hoje foi um dia particularmente difícil, com birras em loop, chego a esta hora com o cérebro em papa. Como é que uma coisa deste tamanho já tem tantas chatices na vida? Porque tudo é um drama com esta miúda", sublinha.

"Ou é porque me recuso a apanhar o biberon que ela atirou ao chão, intencionalmente, pela 59ª vez, ou porque não quer comer a sopa, ou porque não quer mudar a fralda, ou porque lhe tiro das mãos cenas potencialmente perigosas, ou só porque sim", adianta.

"Juro que há dois meses, quando isto começou, ela era um ser adorável e (mais) calminho (muito ao estilo de sua mãe), mas entretanto avariou. Pelo meio, boas notícias: já tem vaga na escola que queríamos e, se o Corona não destrambelhar de vez, em Setembro já lá está. Claro que, quando o dia chegar, vou chorar baba e ranho mas, para já, para já, parece-me uma ideia muito incrível", completa.

Desde logo, várias das suas seguidoras identificaram-se com este exemplo.

