Ana Garcia Martins, conhecida como a 'Pipoca Mais Doce', dá esta segunda-feira início a uma nova etapa profissional. Passados 18 anos desde que deu início ao blog, 'A Pipoca Mais Doce', que viria a mudar a sua vida, a digital influencer decidiu juntar-se a uma nova agência de comunicação que será a partir de agora responsável por 'gerir' a sua carreira.

"Quando criei o blog, vai para 18 anos, estava muito longe de imaginar as proporções que iria atingir e as oportunidades que me traria. Estava ainda mais longe de imaginar que seria o meu percurso digital (e uma coisa que começou por mera brincadeira) a pagar-me as contas um dia", começa por recordar 'Popoca' em jeito de reflexão.

"Se, pelo caminho, tive muitas dúvidas? Imensas. Se tomei decisões menos boas? Claro. Se deixei que outros assumissem alguns louros pelas minhas conquistas? Talvez, mas… vivendo e aprendendo", assume, optando por não referir a quem ou que empresa se refere.

"E como quero fazer mais (e, já agora, melhor), a partir de hoje sou agenciada pela Luvin que, acredito, será uma óptima ajuda ao meu trabalho", completa, convicta de que tomou a decisão acertada.

