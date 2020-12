Ana Garcia Martins falou de um dos mais recente fenómenos verificados na Internet relativamente ao Lidl. A famosa cadeia de supermercado lançou, recentemente, uma coleção de roupa e acessórios com o seu logótipo que está a ter um sucesso de certa forma inesperado.

"Quando, há uns dias, me chegou a casa um saco com uns ténis, umas meias e uma t-shirt do Lidl, fiquei a olhar para aquilo entre o 'wtf???' e o fascinada", começou por referir 'Pipoca'.

"Fui à net ler mais sobre o assunto e confirmou-se: as peças estavam a esgotar à velocidade da luz, a ser postas à venda no e-Bay a preços obscenos, e a tornar-se um verdadeiro fenómeno", nota.

Entretanto, reflete sobre a indústria de consumo: "Acho que há aqui uma importante mensagem implícita. É como se o mundo estivesse a esfregar na indústria do luxo que também se pode ser cool com uma linha low-cost saída da prateleira de um supermercado. E que somos nós, consumidores, a ditar o que se pode ou não tornar um fenómeno, numa espécie de democratização da 'coolzice'".

