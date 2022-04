A partir de hoje, o uso de máscaras deixou de ser obrigatório, salvo exceções, medida do governo que foi celebrada por Ana Garcia Martins. A influenciadora, conhecida como 'Pipoca Mais Doce', fez um divertido reels onde se despede das máscaras, chegando mesmo a queimar uma com um isqueiro.

"It' the end of an era! Hoje termina a obrigação do uso de máscaras. Tirando algumas exceções (hospitais, lares, transportes públicos) já é possível andar de cara à mostra. Percebo a importância que tiveram mas, pessoalmente, já estava pelos cabelos. Farta, farta, farta. O Covid não acabou, toooooda a gente sabe, mas está mais do que na hora de restabelecer (alguma) normalidade. As máscaras não vão deixar saudades. Bye, bitches", notou.

Veja o momento:

