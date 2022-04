Foi através de uma publicação que foi feita na página de Instagram da Clínica Milénio que foi exibido o antes e depois da operação a que Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', se submeteu.

A figura pública fez uma lipoescultura para eliminar acumulações localizadas de gordura e os resultados foram destacados.

"Um mês depois da sua lipoescultura, Ana Garcia Martins partilha as primeiras imagens do seu resultado. As fotografias do 'depois' foram tiradas três semanas pós-operação", pode ler-se na publicação.

"Lembre-se que: O resultado final de uma lipoescultura só ocorre por volta dos três meses após o procedimento; A sua maior indicação é nas chamadas 'gorduras localizadas' pois têm uma preponderância genética e nunca desaparecem totalmente com as dietas e o exercício físico; Os resultados variam consoante os casos, de acordo com a quantidade de gordura a retirar, a região do corpo a tratar, os cuidados pós-operatórios, a colaboração do doente, exercício físico, etc", acrescentaram.

