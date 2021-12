Este sábado, Ana Garcia Martins ('A Pipoca Mais Doce') terminou as celebrações de Natal com uma declaração de amor que deixou os seguidores completamente enternecidos.

A digital influencer partilhou uma foto em que aparece abraçada ao namorado e na legenda mostrou-se cada vez mais apaixonada.

"Conhecemo-nos no Verão, passámos pelo Outono, entrámos no Inverno e só nos falta a Primavera para fazermos o pleno das estações. Somos de sol e de praia, mas estudos muito recentes comprovam que, com as devidas técnicas de sobrevivência e adaptação, também nos damos bem na chuva e no frio. Ele é isto: o abraço que nunca me falta. Mas também é a gargalhada, a paciência (tanta), a amizade, a companhia, os Bellinis, as viagens, os planos. E o amor. Ontem alguém dizia que recebi poucos presentes neste Natal. Discordo. Recebi tudo o que precisava e não sabia", escreveu.

E terminou com a sua característica ironia: "Gostei muito de vos conhecer, mas ele vai matar-me depois disto, juro. Ou acabar comigo. Se for a segunda hipótese, procurem-me no Tinder".

