Ana Garcia Martins está com os nervos em franja. A influencer partilhou precisamente este seu estado de espírito com os seguidores através de uma publicação na sua conta de Instagram. Em causa está o facto de hoje ser a sua grande estreia como apresentadora do pós-gala do 'Big Brother - A Revolução'.

"Pois que é hoje, à meia-noite, que arranca o primeiro pós-Gala do BB Revolução, o programa que vai receber o concorrente que foi posto a andar, falar com os familiares, espreitar como é que a Casa ficou e muiiito mais. Vai ser também o primeiro programa que vou apresentar na vida", começou por notar.

"Coisa pouca para começar, 'só' uma hora em DIRECTO, com toda uma enorme probabilidade de me espalhar ao comprido logo ao descer a escada. Claro que tenho os nervos a atirar para o esfrangalhado, mas também sei que não se espera de mim o papel da apresentadora certinha e formatada, o que me deixa muiiiiiiito mais à vontade, porque asneirar é comigo", continua.

"Maneiras que é isto, lá vos espero mailogo. Tenham piedade, sim? Ah, e muito obrigada à @tvioficial pelo voto de confiança. Espero não entrar para a história do canal como a apresentadora que foi despedida logo depois do primeiro programa", termina.

