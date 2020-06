Cansada das várias mensagens insultuosas que recebe diariamente, Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', resolveu deixar aos pais de jovens adolescentes um sério aviso.

E na opinião da comentadora do 'Big Brother' nada melhor do que divulgar os insultos de que é alvo, divulgando o nome dos seguidores em causa, para que os pais tenham atenção ao que os filhos fazem na Internet.

"Recebo cada vez mais mensagens de ódio de pessoas que, pelo perfil, me parecem miúdos com idade para serem meus filhos. Pergunto-me: Onde é que andam os pais destas criancinhas? Será que sabem que disseminam parvoíce, má criação e violência verbal nas redes sociais? Será que têm algum controlo sobre aquilo que os filhos fazem? Dúvidas, dúvidas… Vou começar a publicar todos os comentários deste género com o nome visível, pode ser que assim comecem a ter juízo", afirma, juntando às suas palavras a primeira mensagem do género que resolveu que divulgar.

"Tu como comentadora não vales nada, com esse gosto ainda menos vales. Tu não tens mesmo ponta pode onde se pegue, que desgosto tão grande que a tua mãe teve em te ter", podia ler-se na mensagem.

