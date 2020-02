Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', passou os últimos dias numa viagem de sonho para a grande maioria das famílias... ou pelo menos para os mais pequenos.

A influencer digital está com o marido, Ricardo Martins Pereira, conhecido como 'O Arrumadinho', e os dois filhos de ambos, Mateus e Benedita, no parque da Disneyland, em Paris.

Nas redes sociais, 'Pipoca' tem partilhado com os fãs as imagens que marcaram esta aventura a quatro. Curioso? Espreite as imagens na galeria.

