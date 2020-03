"Foi há dois anos, no Dia da Mulher, que anunciei que estava mais uma mulher a caminho do mundo": é desta forma que Ana Garcia Martins começa uma publicação a propósito do dia que se marcou este domingo, dia 8.

Na sua conta de Instagram, aquela que ficou conhecida como a 'Pipoca Mais Doce' partilhou uma ternurenta imagem na qual aparece com a filha ainda bebé ao colo.

"A Benedita terá, espero, uma existência melhor do que a minha em termos de direitos das mulheres, infinitamente melhor do que a das avós, incomparavelmente melhor do que a de todas as gerações femininas anteriores. Pela parte que me toca, cabe-me explicar-lhe que pode ser o que quiser, que pode fazer o que quiser, que será sempre dona da vida dela e que nunca lhe poderão dizer o contrário só por ser mulher.", completa.

Eis a publicação:

Leia Também: Os homens famosos que não deixaram passar em branco o Dia da Mulher