Ana Garcia Martins foi este sábado a grande protagonista do programa 'Conta-me', da TVI. A humorista e digital influencer, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', esteve à conversa com Maria Cerqueira Gomes.

A morte trágica do irmão

"Tinha 18 anos quando o meu irmão morreu. Tu não estás preparada para, aos 18 anos, o telefone tocar a meio da noite com uma chamada para te dizerem que morreu um irmão", lembra a digital influencer, que diz recordar esta noite como se ela tivesse acabado de acontecer.

Tiago estava a dois minutos de casa quando uma acidente lhe tirou a vida.

"O meu pai senta-se na cama em silêncio, a minha mãe começa aos gritos de uma forma descompensada... e eu ali, com 18 anos, sem saber a quem acudir primeiro", conta, descrevendo esta situação como "uma coisa fortíssima". "É super violento", lamenta.

"Não consigo compreender agora como é que se sobrevive a uma coisa dessas. Se um dos meus filhos morresse, eu acho que morria também", diz 'Pipoca', que é agora mãe de duas crianças: Mateus e Benedita.

É oficial, 'Pipoca' está separada do marido

Depois de semanas de rumores, Ana Garcia Martins confirmou estar separada de Ricardo Martins Pereira e assumiu que o divórcio se torna mais complicado pelo facto de os dois serem figuras públicas.

"Torna-se mais complicado no sentido em que não nos permitem viver as coisas no tempo em que as queremos viver e isso é o pior da exposição", afirmou 'Pipoca'.

