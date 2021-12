Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', partilhou com os seguidores a mais recente inciativa solidária em que se envolveu e na qual fez questão que os filhos também participassem.

"Na semana passada houve almoço de Natal do Big Brother e combinámos que, em vez de trocar presentes entre nós, contribuíamos todos com qualquer coisa para a Ajuda de Mãe", começou por explicar.

E rematou: "Hoje peguei na criançada, fomos às compras com o dinheiro que juntámos e depois fomos deixar o nosso contributo à Ajuda de Mãe. Um passo de cada vez".

A mensagem acompanha uma foto dos pequenos Mateus e Benedita junto de um carrinho de compras repleto de fraldas e bens alimentares.

Recorde-se que a Ajuda de Mãe é uma associação sem fins lucrativos que auxilia mães e famílias carenciadas de modo a proporcionar as melhores condições no momento do nascimento do bebé. Pode saber mais aqui.

Leia Também: 'A Pipoca Mais Doce' faz esgotar vestido de 139 euros