Famosos e anónimos estão a usar as redes sociais esta terça-feira para assinalar o Dia do Pai. Ana Garcia Martins não foi exceção e partilhou uma fotografia, lembrando o pai e algumas vivências que tiveram.

"Dia do Pai e eu tenho muitas saudades do meu. Também tenho saudades de quando pesava uns 50 quilos, como nesta foto, mas não é disso que se trata agora. Nunca tomei nenhuma decisão na vida, fosse ela qual fosse, sem pedir a opinião do meu pai. Podia ser sobre um micro-ondas, podia ser sobre um passo a dar na vida profissional, discutia tudo com o meu pai", começou por escrever.

"E é disso que mais sinto falta. Porque, com 43 anos, continuo a ter muitas dúvidas sobre muitas coisas, e a precisar dos conselhos de alguém que, indiscutivelmente, queria sempre o melhor para mim. Também sinto falta de lhe telefonar todos os dias, de falarmos sobre o Benfica, de ele me perguntar se estava tudo bem no trabalho (“já sabes, se precisares de alguma coisa, podes sempre contar com os pais”), de o ver a brincar com o Mateus (já estava muito doente quando a Benedita nasceu), de andarmos quilómetros na praia da Manta Rota, dos passeios de bicicleta no Verão ou, mais miúda, de ele me levar ao ballet ou de comermos sempre um gelado quando voltávamos da natação", continuou.

"Sinto falta de tudo, até dos sermões (e era com cada um...). Feliz dia para quem, como eu, também sente falta", concluiu a influenciadora digital.