'A Pipoca Mais Doce' foi a grande convidada do 'Café da Manhã', programa da RFM, desta quarta-feira, dia 11 de outubro, tendo participado na rubrica 'Cara Podre'.

A influenciadora foi confrontada com várias perguntas pouco comuns como, por exemplo, qual foi a discussão mais ferrenha que 'Pipoca' teve com o namorado.

A ex-comentadora do 'Big Brother' é do Benfica e o atual companheiro do Sporting, o que os levou a ter um desentendimento que não correu bem.

O Benfica recebeu o Bayern Munique no dia 20 outubro de 2021 e quem esteve na plateia foi 'A Pipoca Mais Doce', acompanhada do namorado.

Diogo Orvalho fez várias provocações sobre a derrota do clube encarnado, por 4-0, sendo que a influenciadora acabou por perder a paciência. "Estamos a entrar em casa e ele diz uma coisa qualquer e eu disse: 'olha, não vais dormir aqui. Podes sair e vais dormir a tua casa. E ele foi. Estava tão furiosa que pu-lo fora de casa'", relatou.

Ora veja: