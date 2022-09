Ana Garcia Martins esteve hoje, 19 de setembro, à conversa com Júlia Pinheiro. Mãe de dois filhos - Mateus, de nove anos e Benedita de quatro - a figura pública falou da influência que o divórcio do pai das crianças, Ricardo Martins Pereira, teve na sua relação com os filhos.

"Tendencialmente aproximamo-nos porque de repente passo muito mais tempo sozinha com eles do que passava - estão uma semana comigo, outra com o pai", revela.

"Custa-me agora mais a ausência deles do que ao início. Custa-me cada vez mais as semanas que eles vão, já fico a contar os dias", confessou.

Eis o momento.

