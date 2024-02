Ana Garcia Martins está em viagem por Macau e na noite desta sexta-feira, dia 9 de fevereiro, partilhou um conjunto de fotografias da visita que fez ao templo de A-Má, deixando, como já é seu costume, uma legenda bem humorada.

"No templo de A-Má queima-se incenso para eliminar as coisas más e pede-se às divindades chinesas que tragam prosperidade, felicidade, e por aí vai", começou por escrever.

"Há quem acenda incensos humildes (eu), há quem alombe com incensos de dois metros, que isto cada um é que sabe a quantidade de coisas más que tem para eliminar. Vale a pena a visita, mesmo que o cheiro do fumo fique entranhado no cabelo até ao próximo ano novo", concluiu.

