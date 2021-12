Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', partilhou esta segunda-feira com os seus seguidores do Instagram uma reflexão onde confessa estar "em óbvia negação" sobre o facto de já estarmos a poucos dias do Natal.

A digital influencer, para quem 2021 foi um ano particularmente difícil, admite sentir uma "desmotivação, uma apatia, uma tristezazita latente" que a faz ter vontade de "saltar já lá para junho de 2022".

"Por norma, fico sempre meio psico-melancólica por esta altura, mas este ano a coisa está pior, mais dada à introspecção", confessa, explicando que esta manhã a sua angustia cresceu ainda mais depois de ter sido testemunha de um aparatoso acidente de mota.

"Hoje de manhã, uma miúda teve um acidente de mota mesmo ao meu lado. Despistou-se na estrada molhada e ter ficado viva para contar a história foi uma sorte. E enquanto estava ali agachada ao lado dela, à chuva e à espera de uma ambulância que parecia vir de Moscovo, só conseguia pensar nisso, na rapidez com que a vida nos tira o tapete, no fortuito que isto tudo é, nos pequenos milagres que acontecem a cada minuto", conta.

"Se já estava angustiada, pior fiquei, instalou-se-me um nó no estômago e não há forma de daqui sair. Acho que a miúda ficou bem e, assim de repente, pode ser esse o meu presente de Natal. Juro que está óptimo", realça.

Quanto aos presentes por comprar e à falta de vontade para o fazer, 'Pipoca' promete "activar o modo 'tive um ano difícil' como desculpa para não oferecer nada a ninguém".

"Porra, se não colar comigo, não cola com mais ninguém", atira, referindo-se ao facto de em 2021 ter lidado com a perda do pai e o divórcio que colocou fim ao casamento de longa data com Ricardo Martins Pereira.

