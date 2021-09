Ana Garcia Martins, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', usou na noite de segunda-feira as suas redes sociais para manifestar publicamente a sua opinião sobre dois dos mais polémicos concorrentes da edição 'Big Brother 2021'.

"O meu ar complacente a olhar para os concorrentes que vão para o 'Big Brother' com as suas causas enlatadas e uma superioridade moral que só faz sentido na cabeça deles", começa por declarar a comentadora, juntando às suas palavras uma fotografia onde aparece aborrecida.

"A Morina, que mal sabe pronunciar sororidade, só usa o conceito para o que lhe dá jeito. Ou seja, não nomeia mulheres desde que as mulheres não a nomeiem. Se ousarem pronunciar o nome dela em noite de nomeações, lá se vai a sororidade com o car@£ho e é o salve-se quem puder. Já o Bruno, acha que o simples facto de ser activista (ou assumir-se como tal) o escuda de tudo e mais alguma coisa. E lá vai espalhando a sua arrogância, infantilidade, petulância, intolerância e um rabinho cheio de privilégios. E é pena, porque o BB, que chega a tanta gente, pode (e deve) servir de palco a assuntos importantes, pode ajudar a mudar mentalidades, a eliminar preconceitos, a fazer pensar e, para mim, é muito essa a beleza do jogo", começa por declarar.

"Há espaço para ensinar e também para aprender, assim haja essa vontade, em vez de se espetar com chico-espertismo na cara dos outros. Não venham é de bandeiras hasteadas em defesa de um rol de causas quando - está na cara - a única causa que defendem é a própria. Menos, filhos, muito menos", atira, por fim.

