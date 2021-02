Este domingo, Ana Garcia Martins protagonizou um dos momentos mais tensos da gala do 'Big Brother - Duplo Impacto'. A comentadora do reality show entrou em confronto com Teresa, ex-concorrente do formato. Depois de ter sido ofendida, 'Pipoca' disse que ou recebia um pedido de desculpas ou Teresa era expulsa do formato, ou então que ela própria deixava de colaborar como comentadora.

Já após a saída de Teresa decidida pelo 'Big', hoje, Ana Garcia Martins comentou o assunto na sua conta de Instagram, aproveitando para esclarecer alguns pontos importantes.

Esta começa por dizer que considera que o papel dos comentadores mudou a partir do 'BB 2020', assim como do próprio jogo, mas que a tendência não se manteve nos programas que se seguiram. "Passou-se a normalizar e quase a aceitar comportamentos muito pouco dignificantes como aqueles que ocorreram ontem na gala", notou.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A Pipoca Mais Doce (@apipocamaisdoce)

"Eu não ia alinhar numa discussão com aquele nível porque não faz parte da minha personalidade. (...) Não foi um amuo, mas foi marcar uma posição. Há coisas que não são admissíveis", defendeu.

Entretanto, sustenta: "Todos os comentários críticos que faço são sustentados por alguma atitude que os concorrentes têm dentro da casa. (...) Daí a insultá-los só porque sim, de certeza nunca me viram a fazê-lo. (...) Pessoas que não têm capacidade para reagirem de uma forma ponderosa e plausível. Não conseguem ser racionais e partem para o grito, para o insulto, para a violência verbal. O feitio não pode ser desculpa para tudo".

Posteriormente nota que o 'BB' é uma parte muito pequena da sua vida, pelo que não dependendo dela, considera que tem liberdade para comentar livremente. "O BB é uma fatia ínfima do que faço. Diverte-me imenso, ganho um dinheiro fixe, mas não é a minha vida. Se eu amanhã desaparecer da televisão a minha vida continua igualmente realizada e equilibrada", garante.

"Acho que é por não precisar que posso ter uma postura descomprometida. Posso ser transparente porque não estou presa a nada. essas pessoas têm de ser postas no lugar. Nunca me foi pedido nenhum tipo de moderação. Muito dificilmente vão encontrar insultos básicos ou gratuitos", diz ainda a este respeito.

Por outro lado, Pipoca considera que é bastante difícil não falar dos traços de personalidade dos concorrentes, uma vez que estes estão presentes nas atitudes dos mesmos.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por A Pipoca Mais Doce (@apipocamaisdoce)

A comentadora nota que ao contrário do que acontece com vários ex-concorrentes, quando o jogo termina ela não faz questão de continuar a segui-los. "Tenho a grande maioria dos ex-concorrente bloqueados. (...) A partir do momento em que eles saem eles acabam para mim", adianta.

"Vou sempre alertar para todas as situações que são injustas, preconceituosas", completa.

Leia Também: Reveja. Teresa expulsa da gala do 'Big Brother' por insultar Pipoca