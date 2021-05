Pink revelou que o segredo do seu casamento de 15 anos com Carey Heart foi a terapia de casais. A artista nota que manter o romance não é simples e que, por isso, os dois decidiram trabalhar sobre as suas diferenças em vez de se afastarem.

"Para nós, a reposta é que não há um botão para desistir. A não ser que encontremos um. Agora, não temos nenhum. Mas também é o aconselhamento de casais. Aprender a falar a mesma língua, porque não falamos", começou por dizer.

"Adoramos ser uma família. E ambos vimos de famílias que desistiram, e está tudo bem. Esse foi o caminho deles, o caminho que era suposto todos seguirmos. Mas nós não queremos isso", notou a cantora de 41 anos ao Extra.

