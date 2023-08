Pink deu um concerto no Comerica Park, em Detroit, na última quarta-feira, dia 16, uma atuação durante a qual mostrou apoiar Britney Spears, numa altura em que foi tornado público que se irá divorciar de Sam Asghari.

Enquanto cantava a música 'Don't Let Me Get Me', no verso 'Tired of being compared to damn Britney Spears' ('Cansada de ser comparada com a maldita Brtiney Spears') a artista trocou a letra e cantou 'sweet Britney Spears' ('doce Britney Spears'), um comento que foi gravado por um fã e partilhado nas redes sociais.

Leia Também: Sam Asghari, ex-marido de Britney Spears, confirma divórcio