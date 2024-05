Pimpinha Jardim está a passar alguns dias no Redondo, uma vila de Évora, no Alentejo, e nas redes sociais criou alguma 'inveja boa' ao partilhar fotografias do que tem vivido.

A antiga apresentadora mostrou-se rodeada de pessoas especiais num cenário que transmite muita tranquilidade, enquanto que na legenda escreveu: "Redondo com família e amigos".

Nas imagens surge também Mariana Patrocínio, irmã de Carolina Patrocínio, que também se juntou ao grupo com a família. Veja na galeria todas as imagens.

