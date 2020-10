Este sábado, dia 17, ficará com certeza marcado para sempre na memória de Pimpinha Jardim. Foi esta a data do batizado do seu filho mais novo, Tomás, de sete meses, conforme a apresentadora mostrou aos seus seguidores do Instagram.

Pimpinha partilhou diversas imagens nas quais surge acompanhada pelo marido, Francisco Spínola, e ainda pelos dois filhos mais velhos, Francisco, de dez anos, e Raul, de seis.

Veja os retratos na galeria!

