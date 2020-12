Pilar esteve esta quinta-feira, 3 de dezembro, no programa 'Casa Feliz'. A menina tem trissomia 21 e é um fenómeno nas redes sociais, depois de ter criado um canal no YouTube no passado mês de março, na chegada da pandemia a Portugal, durante o confinamento.

No canal são partilhados vários vídeos curtos da menina com diversos temas e ainda pequenas entrevistas a grandes figuras públicas. Marcelo Rebelo de Sousa também já participou neste projeto da pequena Pilar.

Hoje esteve com Diana Chaves e João Baião no programa das manhãs da SIC e, durante a conversa, a menina enviou um beijinho a Manuel Luís Goucha. Isto porque Diana Chaves perguntou quem tinha sido a pessoa que mais gostou de entrevistar e a pequena disse que foi o apresentador da TVI.

Carinho que Goucha fez questão de retribuir. "Obrigado Pilar. Também adorei falar contigo. Um beijo. Um beijo também para a Diana e para o João", disse na legenda do vídeo que mostra esse momento. Veja abaixo:

