Pierce Brosnan está completamente irreconhecível e a razão é o novo filme que está a gravar.

Em 'The Last Rifleman', o ator vai interpretar um veterano da Segunda Guerra Mundial com 89 anos.

Para esse efeito, Pierce Brosnan foi caracterizado com uma peruca de cabelo grisalho e com várias rugas que pretendem tornar a sua aparência mais envelhecida.

O lançamento do filme em causa está previsto acontecer no próximo ano.

Leia Também: Cauã Reymond revela o que mais gosta em Portugal