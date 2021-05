Mais de 20 mil pessoas assinaram uma petição onde se pede que o príncipe Harry desista dos seus títulos reais de forma definitiva.

Ao duque de Sussex é pedido que "pare de prejudicar a instituição monárquica", algo que tem acontecido por causa das entrevistas que deu ultimamente.

A petição foi criada pela especialista em realeza Lady Colin Campbell, autora do livro - 'Meghan and Harry: The Real Story'.

"Criei-a porque penso que é a coisa certa a fazer", afirmou em declarações ao Page Six. "Falei com pessoas, muitas, que consideram que é a coisa certa a fazer, a solução. É uma solução digna para todos os visados. Não para humilhar ninguém, mas para os proteger. Penso que é uma forma humana de resolver uma situação muito lamentável", explicou.

Na perspetiva da especialista, Harry e Meghan continuariam a conseguir vender a sua marca sem a necessária ligação à realeza. "É a melhor solução porque permite ao Harry que aja sem consequências e sem prejudicar a instituição monárquica da nação britânica, os britânicos e ele mesmo", acrescenta, notando que o príncipe não precisa dos títulos reais.

