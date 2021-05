Pete Davidson decidiu remover todas as suas tatuagens e, segundo o site Page Six, pensa-se que sejam mais de 100.

O comediante de 'Saturday Night Live' afirmou que iniciou o processo de remoção e não escondeu que está a ser doloroso numa sessão de perguntas e respostas sobre o filme 'The King of Staten Island'.

O motivo que levou Pete a querer dizer adeus às tatuagens prende-se com as longas horas de caracterização para as disfarçar sempre que tem um papel na representação.

