Pete Davidson revelou recentemente em entrevista a Jimmy Fallon, no 'The Tonight Show', que quer arranjar um namorado para a mãe.

O humorista, de 29 anos, vai regressar em breve ao 'Saturday Night Live' para apresentar o programa ao fim de semana e vai levar a mãe com ele, para que assista à emissão ao vivo e para lhe encontrar um namorado.

"Ela está muito entusiasmada. Na verdade, esteve no programa quase tantas vezes como eu! E estou muito animado, porque estou a tentar encontrar alguém para namorar com a minha mãe. Ela não sai com ninguém há 22 anos. Então sim! E ela é um bom partido", revelou o comediante.

De recordar que o pai de Pete Davidson, Scott, era bombeiro e morreu nos atentados de 11 de setembro de 2001 às Torres Gémeas, em Nova Iorque, deixando a mãe do humorista viúva.

Pete afirmou ainda que estava "a tentar encontrar alguém bom" para a sua mãe para a fazer feliz.

