Pete Davidson foi processado por condução imprudente, depois de ter batido contra uma casa recentemente, em Beverly Hills.

Representantes confirmaram em comunicado esta informação à CBS News.

"Acreditamos que o Sr. Davidson adotou uma condução irresponsável, o que acabou por resultar no seu envolvimento numa séria colisão contra uma casa. Felizmente, ninguém ficou ferido com gravidade após a colisão", lê-se no comunicado.

Segundo a CBS Los Angeles, o acidente aconteceu de madrugada, no passado dia 4 de março, numa zona residencial.

Por seu turno, o Entertainment Tonight noticiou que a namorada do comediante, Chase Sui Wonders, encontrava-se também no veículo no momento do acidente.

Em Los Angeles, condução imprudente pode levar a uma pena de 90 dias na prisão e mil dólares de multa.

